Президент WBC оценил перспективы Ломаченко

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман поделился мнением о будуем Василия Ломаченко.

По словам функционера, украинец должен получит возможность сразиться за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

"Будет справедливо, если Ломаченко получит титульный шанс. Он через очень многое прошел, как и Усик. Ломаченко вернулся в Украину, поддерживал свою страну, а теперь покинул ее, чтобы тренироваться. Он проведет бой в октябре".

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"Будет очень справедливо в отношении к нему, если он сможет подраться за титул, как делал это раньше. У Ломаченко возник простой, но он всегда был потрясающей силой. Василий - один из лучших бойцов в мире", - приводит слова Сулеймана Sky Sports.

Напомним, что Василий Ломаченко отказался уезжать из Украины во время российского вторжения ради поединка за звание абсолютного чемпиона мира против Джорджа Камбососа. Сейчас он уже прибыл в США для подготовки к следующему бою.