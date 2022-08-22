"На**р это д***мо": Джошуа жестко ответил Ломаченко, который успокаивал его после поражения

Британец был вне себя после поражения Александру Усику.

В субботу, 20 августа, в Саудовской Аравии в Джидде на арене Super Dome состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, где главным поединком был долгожданный реванш Александр Усик - Энтони Джошуа. Нашему чемпиону удалось победить и в реванше, что позволило ему сохранить титулы.

Британский боксер после поражения был агрессивным, а также устроил несколькоминутный спич.

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Украинский спортсмен Василий Ломаченко, который присутствовал на бое, пытался успокоить Джошуа, говоря о том, что у него большое сердце. Однако Энтони не слушал его и отговаривался, что все это де**мо.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя.