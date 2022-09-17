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Альварес - Головкин: результаты взвешивания

Боксеры взвесились перед титульным боем.
Сегодня, 07:22
Сауль Альварес - Геннадий Головкин / Getty Images
Сауль Альварес - Геннадий Головкин / Getty Images
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В ночь с 17 на 18 сентября абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес будет драться с обладателем титулов WBA и IBF в среднем дивизионе Геннадием Головкиным.

Третий бой мексиканского и казахстанского боксеров состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США). На кону поединка будут стоять четыре пояса Канело во втором среднем весе. 

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В преддверии титульного боя Альварес и Головкин посетили традиционную процедуру взвешивание. По итогам которой, стало известно, что Головкин перевесил своего соперника.

Результаты взвешивания главного события:

Сауль Альварес - 75,93 кг

Геннадий Головкин - 76,11 кг

Напомним, что первый поединок между Альваресом и Головкиным прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью. В сентябре 2018 года мексиканец одержал победу раздельным решением судей во втором бою.

Ранее сообщалось, что Головкин озвучил свое главное задание в бою с Альваресом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс взвешивание Сауль Альварес Геннадий Головкин
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