Альварес - Головкин: результаты взвешивания
В ночь с 17 на 18 сентября абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес будет драться с обладателем титулов WBA и IBF в среднем дивизионе Геннадием Головкиным.
Третий бой мексиканского и казахстанского боксеров состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США). На кону поединка будут стоять четыре пояса Канело во втором среднем весе.
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В преддверии титульного боя Альварес и Головкин посетили традиционную процедуру взвешивание. По итогам которой, стало известно, что Головкин перевесил своего соперника.
Результаты взвешивания главного события:
Сауль Альварес - 75,93 кг
Геннадий Головкин - 76,11 кг
⚖️ WE HAVE A FIGHT! 💪@GGGBoxing: 167.8 lbs@Canelo: 167.4 lbs— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 16, 2022
👑 The Undisputed Super-Middleweight Championship#CaneloGGG3 pic.twitter.com/G4TOqecsCN
Напомним, что первый поединок между Альваресом и Головкиным прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью. В сентябре 2018 года мексиканец одержал победу раздельным решением судей во втором бою.
Ранее сообщалось, что Головкин озвучил свое главное задание в бою с Альваресом.