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Альварес - Головкин: прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона мира

Боксеры проведут титульный поединок в Лас-Вегасе. Узнай, у кого из спортсменов больше шансов на победу в этом противостоянии на ISPORT.ua.
Сегодня, 14:15
Сауль Альварес - Геннадий Головкин / Getty Images
Сауль Альварес - Геннадий Головкин / Getty Images
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В ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе состоится третий поединок между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным. 

Мексиканский и казахстанский боксеры сойдутся в бою, на кону которой будут стоять четыре пояса Канело во втором среднем весе. 

По мнению специалистов, гораздо больше шансов на победу у действующего обладателя пояса.

Прогноз на бой Альварес – Головкин

На победу мексиканского боксера принимают ставки с коэффициентом 1,24, в то время как триумф 40-летнего казахстанца эксперты оценивают в 4,30.

Вероятность ничьей в этом поединке оценили в 26,00.

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Аналитики также предполагают, что Альварес победит по очкам. На этот исход можно поставить с коэффициентом 2,10 а победу нокаутом оценили в 2,40.

Шансы Головкина оцениваются скромнее. Его победу по очкам эксперты оценивают в 7,00, а на его досрочную победу можно поставить с коэффициентом - в 9,00.

Первый поединок между Канело и Головкиным прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью. В сентябре 2018 года мексиканец одержал победу раздельным решением судей во втором бою.

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