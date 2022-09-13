Альварес - Головкин: где смотреть бой за звание абсолютного чемпиона мира

Кто показывает один из самых долгожданных боев осени и где смотреть прямой эфир поединка в Украине? Узнай на ISPORT.

В ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе состоится третий поединок между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным.

Мексиканский и казахстанский боксеры сойдутся в битве, на кону которой будут стоять четыре пояса Канело во втором среднем весе.

Ранее Альварес (57-2-2, 39 КО) и Головкин (42-1-1, 37 КО) уже дважды встречались, оба раза решение поединка было за судьями. В первом случае оно было раздельным - один рефери увидел доминацию Канело, другой минимально отдал предпочтение Геннадию, а третий вовсе поставил ничью. Потому бой был признан ничейным.

Позже прошел реванш, в котором также тяжело было определить победителя - один судья дал ничью, а два других поставили счет 115:113 в пользу Альвареса.

Где смотреть бой Альварес - Головкин III?

В Украине, как и практически во всем мире, поединок за звание абсолютного чемпиона мира в прямом эфире покажет медиасервис DAZN, который является официальным транслятором боя.

Для Альвареса этот бой станет первым после поражения от Дмитрия Бивола в мае этого года, когда он испытал свои силы в полутяжелом весе.

Последние бои Канело и GGG

Головкин после первого в карьере поражения, нанесенного Альваресом в 2018 году, провел только четыре боя и все выиграл. В октябре 2019 он одолел украинца Сергея Деревянченко и стал чемпионом по версиям IBF и IBO. После он дважды защитил эти титулы против Камила Шеремета и Риота Мураты, с которым дрался 9 апреля этого года.

Выше мы вспоминали, что Альварес в этом году уже проигрывал, уступив Дмитрию Биволу. Это был не первый опыт Сауля в первом тяжелом весе, ранее он уже побежда Сергея Ковалева. В общем после поединка с Головкиным мексиканец провел целых 8 поединков, семь из которых выиграл.

Где состоится бой Альварес - Головкин III?

Город Парадайз (пригород и фактически часть Лас-Вегаса) - одна из любимых локаций для проведения боев Сауля Альвареса, даже несмотря на то, что именно здесь он проиграл оба свои поединка.

Предыдущие бои между мексиканцем и Головкиным также проходили на этой же T-Mobile Arena. В отличии от Сауля, Геннадий здесь гостит только в случаях боев именно против Альвареса.