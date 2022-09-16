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Головкин озвучил свое главное задание в бою с Альваресом

Казахстанский боксер поделился ожиданиями от третьего поединка с мексиканцем.
Сегодня, 12:31
Геннадий Головкин / Getty Images
Геннадий Головкин / Getty Images
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Обладатель титулов WBA и IBF в среднем дивизионе Геннадий Головкин высказался о будущем поединке против абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса, с которым они вскоре в третий раз встретятся в ринге.

По словам казахстанского боксера, ему нельзя ошибаться в бою с мексиканцем и нужно быть точным.

"Этот бой будет многим отличаться от предыдущих. Прошло много времени, мы находимся в разных ситуациях с точки зрения бокса. Это другой поединок. Знаю, что мне нужно делать в нем. Надо не ошибаться и попадать четче. Это даст мне желаемый результат.

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Дело не в том, доволен ли я выбором судей. Но последний бой Канело показал, что судьи способны решить, что ты проиграл. Сауль был недовольным решением, не соглашался с записками. Это показало, что судьи обладают человеческим фактором, который влияет на результаты", - приводит слова Головкина Boxing News 24 со ссылкой на Fight Hub TV.

Напомним, что третий бой Альварес - Головкин состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США).

Первый поединок между Альваресом и Головкиным прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью. В сентябре 2018 года мексиканец одержал победу раздельным решением судей во втором бою.

Ранее Геннадий Головин рассказал, собирается ли завершить карьеру после третьего боя с Саулем Альваресом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Геннадий Головкин
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