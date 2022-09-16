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Альварес и Головкин провели битву взглядов перед боем

Мексиканский и казахстанский бойцы в ночь на 18 сентября в третий раз сойдутся в ринге.
Сегодня, 11:29
Сауль Альварес и Геннадий Головкин / Getty Images
Сауль Альварес и Геннадий Головкин / Getty Images
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В ночь с 17 на 18 сентября абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес будет драться с обладателем титулов WBA и IBF в среднем дивизионе Геннадием Головкиным.

Третий бой мексиканского и казахстанского боксеров состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США). На кону поединка будут стоять четыре пояса Канело во втором среднем весе. 

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Накануне боя Альварес и Головкин провели традиционную дуэль взглядов. Соперники устроили напряженную, но спокойную психологическую битву, в которой никто не хотел уступать.

Напомним, что первый поединок между Альваресом и Головкиным прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью. В сентябре 2018 года мексиканец одержал победу раздельным решением судей во втором бою.

Ранее Геннадий Головин рассказал, собирается ли завершить карьеру после третьего боя с Саулем Альваресом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Геннадий Головкин
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