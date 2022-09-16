Альварес и Головкин провели битву взглядов перед боем
В ночь с 17 на 18 сентября абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес будет драться с обладателем титулов WBA и IBF в среднем дивизионе Геннадием Головкиным.
Третий бой мексиканского и казахстанского боксеров состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США). На кону поединка будут стоять четыре пояса Канело во втором среднем весе.
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Накануне боя Альварес и Головкин провели традиционную дуэль взглядов. Соперники устроили напряженную, но спокойную психологическую битву, в которой никто не хотел уступать.
FACE OFF 👀— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 15, 2022
The Undisputed World Super-Middleweight Championship on the line this Saturday!@Canelo 👑 @GGGBoxing#CaneloGGG3 pic.twitter.com/WAtuR48VLN
Напомним, что первый поединок между Альваресом и Головкиным прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью. В сентябре 2018 года мексиканец одержал победу раздельным решением судей во втором бою.
Ранее Геннадий Головин рассказал, собирается ли завершить карьеру после третьего боя с Саулем Альваресом.