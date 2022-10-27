Определился следующий соперник Теофимо Лопеса

Американский боксер выйдет в ринг в конце текущего года.

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес проведет свой следующий поединок против экс-обладателя титулов в двух весовых категориях Хосе Педрасы.

Промоутерская компания Top Rank официально объявила о проведении боксерского шоу, где в главном бое подерутся американец и пуэрториканец.

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Поединок состоится 10-го декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

"Супер-талантливые бойцы, во главе с Теофимо Лопесом примут участие в вечере бокса 10-го декабря на арене Madison Square Garden. Это будет особенный вечер.

Лопес нацелился на бой за титул чемпиона мира в первом полусреднем весе в 2023 году. Хосе Педраса - пуэрториканский воин, который хочет получить еще один шанс побороться за чемпионский титул. Вместе с Джаредом Андерсоном, Касандером Зайасом и Кишоном Дэвисом в этом ивенте выступят еще три бойца, которые однажды станут суперзведами", - приводит слова главы Top Rank Боба Арума Boxing Scene.

Напомним, для Лопеса это будет второй поединок Теофимо в первом полусреднем весе, ранее он победил Педро Кампу.