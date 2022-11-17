Определился приоритетный соперник Ломаченко
Украинец сосредоточен на титульном поединке.
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что Василий Ломаченко хочет провести бой с абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе Девином Хэйни.
По словам функционера, в следующем бою украинец желает сразиться за чемпионское звание.
"Лома хочет этот бой следующим. Эгис Климас хочет этот поединок следующим. Билл Хейни желает устроить этот бой", - сказал Арум в интервью Boxing Scene.
Напомним, в последнем поединке украинец победил американца Джеймена Ортиса.
Ранее сообщалось, что представители Ломаченко и Хэйни ведут переговоры об организации боя.