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Определился приоритетный соперник Ломаченко

Украинец сосредоточен на титульном поединке.
Сегодня, 08:16
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что Василий Ломаченко хочет провести бой с абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе Девином Хэйни.

По словам функционера, в следующем бою украинец желает сразиться за чемпионское звание.

"Лома хочет этот бой следующим. Эгис Климас хочет этот поединок следующим. Билл Хейни желает устроить этот бой", - сказал Арум в интервью Boxing Scene.

Напомним, в последнем поединке украинец победил американца Джеймена Ортиса.

Ранее сообщалось, что представители Ломаченко и Хэйни ведут переговоры об организации боя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Боб Арум девин хэйни

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