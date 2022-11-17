Определился приоритетный соперник Ломаченко

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что Василий Ломаченко хочет провести бой с абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе Девином Хэйни.

По словам функционера, в следующем бою украинец желает сразиться за чемпионское звание.

"Лома хочет этот бой следующим. Эгис Климас хочет этот поединок следующим. Билл Хейни желает устроить этот бой", - сказал Арум в интервью Boxing Scene.

Напомним, в последнем поединке украинец победил американца Джеймена Ортиса.

Ранее сообщалось, что представители Ломаченко и Хэйни ведут переговоры об организации боя.