Беринчик - Менди: онлайн-трансляция боя 03.12.2022

Смотри онлайн-трансляцию и следи за событиями этого противостояния на ISPORT.ua. Денис Беринчик и Иван Менди встретятся в поединке в рамках легкого веса.

Обладатель пояса WBO International в легком весе Денис Беринчик (16-0, 9 КО) в своем ближайшем поединке встретится в ринге с чемпионом EBU Иваном Менди (47-5-1, 22 KO).

Украинский боксер будет защищать свой чемпионский пояс, так что будет очень интересно наблюдать за этим противостоянием.

Поединок пройдет в ночь с 3 на 4 декабря в Лондоне (Англия) на арене Тоттенхэм Хотспур. Отметим, что Беринчик и Менди выйдут в ринг в андеркарде боя Тайсон Фьюри - Дерек Чисора.

Бой с участием украинца и француза начнется ориентировочно в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляция боя Беринчик - Менди

Поединок будет доступен для трансляции на видеосервисе MEGOGO и нашем сайте.

Начать смотреть вечер бокса можно будет с 21:00 по киевскому времени в этой новости. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Свой последний поединок украинский боксер провел в прошлом году, когда победил россиянина Ису Чаниева, защитив в шестой раз чемпионский пояс WBO International в легком весе.

В свою очередь французский боксер провел поединок в апреле 2022 года, победив итальянца Джанлуку Челью. Таким образом, он стал обладателем вакантного титула EBU.