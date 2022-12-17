"Никто к нему не прикоснется": Амир Хан сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Известный британский боксер Амир Хан поделился мнением о возможном поединке обладателя пояса WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По мнению Хана, победителем титулованного поединка станет британский боксер.

"Нет сомнений, что Фьюри победит Усика. Я имею в виду, что он выше и мощнее. Фьюри побьет любого супертяжеловеса. Этот парень - первый номер. Никто к нему даже не прикоснется. Все остальные находятся на другом уровне. Тайсон Фьюри - лучший, если дело касается бокса".

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"Фьюри - другой боец, он просто особенный. Если вы посмотрите на него, то может показаться, что он не в лучшей форме, но в силу определенных причин у него есть сила, мощь, подвижность. У него есть все", - приводит слова Хана Boxing Social.

Отметим, что бой Усик - Фьюри может состояться в конце февраля или в первые дни марта.

Ранее стало известно, с кем проведет бой украинец, если поединок с британцем сорвется.