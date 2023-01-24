Уайлдер оценил шансы Усика в бою с Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мнением о потенциальном поединке своего бывшего соперника Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По мнению американского боксера, шансов у британца и украинца на победу равны. Однако победит тот, кто будет хитрее.

"Я не знаю, кто победит. Это бой, в котором шансы 50 на 50. Все зависит от того, кто будет жестче жульничать. Что есть, то есть. Исход зависит от того, что кого жестче обманет", - приводит слова Уайлдера talkSPORT.

Напомним, бой между Фьюри и Усиком должен состояться в первой половине текущего года.

Ранее Усик показал свой рацион Фьюри, оставив послание.