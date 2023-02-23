Отец Фьюри призвал Уайлдера завершить карьеру

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что Деонтею Уайлдеру стоит завершить боксерскую карьеру.

"Вспомните третий бой с Тайсоном. Любая попытка Уайлдера переломить ход боя заканчивалась каждый раз, когда Тайсон попадал ему в голову. Он был похож на скороварку, готовую взорваться в любую секунду.

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Будь я на его месте, то серьезно бы задумался о возможности завершить карьеру", – заявил Джон Фьюри в интервью IFL TV.

Напомним, Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер провели между собой три боя. Первый завершился вничью, а в двух других британец добыл досрочные победы.