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Красюк объяснил, почему Фьюри не хочет боя против Усика

Британец ставит невыполнимые условия из-за довольно простой причины
Сегодня, 13:08
Александр Усик и Александр Красюк / Getty Images
Александр Усик и Александр Красюк / Getty Images

Промоутер Александра Усика Александр Красюк высказался о проведении поединка против Тайсона Фьюри.

По словам Красюка, "цыганский король" отказывается от боя потому что не начал подготовку и не хочет драться.

"Маловероятно, что у нас будет поединок 29-го апреля. Я думаю, что Фьюри еще не в тренировочном лагере, поэтому с их стороны нет решение о бое.

По их утверждению Тайсон просит слишком много денег. Так что, если Усик получит ноль за бой, для Фьюри все равно этого будет недостаточно. Обычно, когда боец не хочет драться, он ставит заведомо невыполнимые условия", - заявил промоутер.

Напомним, ранее Фьюри заявил, что не участвует в переговорах по проведению боя против Усика.


 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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