Виталий Кличко: Фьюри будет самым большим трусом, если откажется от боя с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, а ныне мэр Киева, Виталий Кличко поделился мнением о переговорах по поводу поединка за все титулы в хэвивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам легендарного украинца, британец потеряет всю свою репутацию, если не выйдет на ринг с Александром.

"Есть большая вероятность, что бой состоится. Если Фьюри откажется, он будет самым большим чемпионом мира трусом. Он понимает, что Саша - очень неудобный соперник для него, и сейчас Фьюри попытается найти возможность, чтобы выкрутить руки и найти выход из этой сложной ситуации. Но весь мир хочет посмотреть этот бой. Уверен, что этот поединок состоится".

Виталий Кличко отказался делать прогноз, призвав поддержать украинского чемпиона.

"Прогноз на бой не могу дать. Это супертяжелый вес, где один-единственный удар может решить исход поединка. Поэтому держим кулаки, чтобы бой состоялся. Держим кулаки, чтобы Александр Усик победил. Я убежден, что у Саши есть все возможности победить, доказать все, как с Джошуа и другими спортсменами, и стать абсолютным чемпионом, собрать все титулы, забрать последний пояс, WBC, у Фьюри", - сказал Кличко в эфире передачи Коло спорту.

Отметим, что титульный бой запланирован на 29 апреля в Великобритании.

Ранее сообщалось, что Фьюри дерзко обратился к украинцу из тренировочного лагеря.