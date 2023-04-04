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Экс-чемпион мира по боксу получил двухлетний бан за проваленный допинг-тест

Сам боец, уже завершивший карьеру, не может объяснить наличие запрещенных веществ в своем теле во время последнего поединка.
Сегодня, 20:06
Амир Хан / Getty Images
Амир Хан / Getty Images

Во вторник, 4 апреля, бывший чемпион мира в 1-м полусреднем весе по версиям WBA и IBF Амир Хан получил двухлетний бан на участие во всех видах спорта.

Как сообщает Sky Sports, в допинг-пробе 36-летнего британец было найдено запрещенное вещество. Эта проба была взята после его боя с Келлом Бруком, который состоялся 19 февраля 2022 года.

Антидопинговая служба Великобритании заявила, что Хан сдал положительный результат на анаболический агент остарин.

Хан, объявивший о завершении карьеры в мае прошлого года, признал нарушение антидопинговых правил, но заявил, что не принимал это вещество намеренно. Этот аргумент был принят независимой комиссией после слушаний в январе.

Амир Хан и Келл Брук
Амир Хан и Келл Брук / Источник: Getty Images

"Я никогда не обманывал. Я боец, завершивший карьеру. Вы можете видеть, что мое выступление против Келла Брука было не самым лучшим. Я проиграл бой. Если бы я пошел туда и нокаутировал его, это было бы другое дело. Я никогда в жизни не жульничал. Я тот, кто хотел сдать тест", - заявил Хан.

"То количество (вещества), найденное в моей системе, могло быть получено от рукопожатия. Я не знаю, что это было в моем организме. Я завершил карьеру и я дисквалифицирован на два года, что довольно странно. У меня нет никаких планов возвращаться".

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Амир Хан проиграл Келлу Бруку техническим нокаутом в шестом раунде. В мае 2022 года Брук также объявил о завершении карьеры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Амир Хан

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