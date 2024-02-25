"Он лучше как боец": Экс-чемпион рассказал, на кого ставит в поединке Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира Амир Хан поделился ожиданиями от боя между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Британский боксер отметил, что в этом поединке считает фаворитом соотечественника и ожидает интересного противостояния.

Читай также: "Рассечение большое и глубокое": Тренер оценил, успеет ли Фьюри восстановиться к бою с Усиком

"Я всегда отдавал предпочтение своему другу Тайсону Фьюри. Я думаю, что Тайсон лучше как боец, у него навыки лучше. К тому же, по моему мнению, он больше и сильнее. Фьюри побеждал больших супертяжеловесов.

Безусловно, все склоняются в сторону Тайсона, потому что он действующий линейный чемпион мира в супертяжелом весе. Но Усик может доставить много проблем своим стилем. Он очень неортодоксальный боец, по нему крайне трудно попасть. Я отдаю предпочтение Фьюри, но какой же это будет поединок", - сказал Хан в комментарии All Out Fighting.

Напомним, что бой Усика с Фьюри должен состояться 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее отец Фьюри заверил, что бой с Усиком больше не будет сорван.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!