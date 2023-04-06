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"Если бы верил в легкий бой": Хирн предположил, почему Фьюри не согласился драться с Усиком

Известный промоутер озвучил свое мнение о срыве поединка за звание абсолютного чемпиона.
Сегодня, 12:42
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Промоутер Эдди Хирн высказался по поводу поведения обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри в ходе переговоров о поединке с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По его мнению, если бы британский боксер действительно был уверен в своем успехе, он бы принял бой, а так он правильно оценивал опасность со стороны украинца, из-за чего постоянно ставил новые условия.

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"В конечном счете, если бы Тайсон Фьюри хотел стать абсолютным чемпионом и верил, что с Усиком будет действительно легкий бой, как он постоянно говорит, то принял бы его, без сомнений.

Но Тайсон просто знает, насколько хорош Александр Усик. Поэтому был готов драться только на своих условиях", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Ранее Александр Усик назвал сумму, которую Тайсон Фьюри хотел получить за бой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Эдди Хирн

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