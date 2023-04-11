Андре Уорд: Не думаю, что Дэвис и Гарсия проведут все двенадцать раундов

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд предсказывает трудную ночь для Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии, когда те сойдутся на ринге.

Пока фанаты бокса разделились по поводу того, кто выйдет победителем, Уорд поставил под сомнение способность Гарсии противостоять силе Дэвиса, считая это ключевым фактором, который решит исход поединка.

"Вопрос к Райану Гарсии в том, сможет ли он выдержать удар?" — цитирует Уорда DAZN. "Когда Джервонта нанесет удар, сможет ли Райан устоять, сохранить самообладание и продолжать попытки выполнить свой план на бой? Если он это сделает, то у него есть шанс".

"Это будет нелегко для обоих парней, и я не думаю, что этот бой пройдет всю дистанцию, независимо от того, какую сторону вы поддерживаете".

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Напомним, что бой Райан Гарсия - Джервонта Дэвис состоится 22 апреля в Лас-Вегасе.