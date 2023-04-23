Поляк Розански размазал хорватского оппонента в бою за титул чемпиона мира по версии WBC

В рамках вечера бокса в польском Жешуве местный боксер Лукаш Розански боксировал с хорватом Аленом Бабичем за титул чемпиона мира по версии WBC в бриджервейте.

Более опытный Розански легко разнес молодого Бабича всего за один раунд. Поляк был в разы агрессивнее, рубил с обеих рук и не давал Бабичу продохнуть.

Хорвату доводилось принмать один удар за дургим до тех пор, пока арбитр не принял решение остановить это избиение и присудить победу Лукашу.

Стоит сказать, что для Бабича это первое поражение в карьере в 12 боях. У Розански 15 побед в 15 поединках.

Напомним, ранее украинец Игорь Шевадзуцкий потерпел первый проигрыш в карьере.