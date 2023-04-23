Макгрегор поддержал Гарсию после поражения от Дэвиса

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор поддержал Райана Гарсию после поражения в бою с Джервонтой Дэвисом.

"У него 1-0 с тобой. Вы два самых именитых бойца в легком весе. Я хочу снова увидеть ваш бой. Я желаю еще раз посмотреть этот поединок и без никаких пунктов о регидратации.

Читай также: "Вернусь сильнее": Гарсия сделал заявление о реванше с Дэвисом

Дружище, максимальное тебе уважение. Ты будущее. Ты будущее этого вида спорта. Я наблюдаю за тобой в течение всей твоей карьеры. Желаю тебе всего самого лучшего", – сказал Макгрегор.

Напомним, что для Райана Гарсии данное поражение стало первым в его профессиональной карьере, в то время как Джервонта Дэвис лишь улучшил свой рекорд, победив во всех 29 поединках, 27 из которых завершились нокаутом.