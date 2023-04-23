iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Макгрегор поддержал Гарсию после поражения от Дэвиса

Ирландец призвал молодого боксера не унывать.
Сегодня, 17:22
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор поддержал Райана Гарсию после поражения в бою с Джервонтой Дэвисом.

"У него 1-0 с тобой. Вы два самых именитых бойца в легком весе. Я хочу снова увидеть ваш бой. Я желаю еще раз посмотреть этот поединок и без никаких пунктов о регидратации.

Читай также: "Вернусь сильнее": Гарсия сделал заявление о реванше с Дэвисом

Дружище, максимальное тебе уважение. Ты будущее. Ты будущее этого вида спорта. Я наблюдаю за тобой в течение всей твоей карьеры. Желаю тебе всего самого лучшего", – сказал Макгрегор.

Напомним, что для Райана Гарсии данное поражение стало первым в его профессиональной карьере, в то время как Джервонта Дэвис лишь улучшил свой рекорд, победив во всех 29 поединках, 27 из которых завершились нокаутом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конор макгрегор Райан Гарсия

Статьи по теме

"Я олицетворяю бокс": Дэвис оценил свою досрочную победу над Гарсией "Я олицетворяю бокс": Дэвис оценил свою досрочную победу над Гарсией
"Вернусь сильнее": Гарсия сделал заявление о реванше с Дэвисом "Вернусь сильнее": Гарсия сделал заявление о реванше с Дэвисом
Дэвис – Гарсия: судейские записки Дэвис – Гарсия: судейские записки
Как Райан попал под "Танк": видео нокдауна в бою Дэвис - Гарсия Как Райан попал под "Танк": видео нокдауна в бою Дэвис - Гарсия
Помочь журналистам

Видео

Как Райан попал под "Танк": видео нокдауна в бою Дэвис - Гарсия
Как Райан попал под "Танк": видео нокдауна в бою Дэвис - Гарсия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Сэлби одолел Селта, Мерфи уступил Цзяхуэю
просмотров

Последние новости

Киберспорт19:52
IEM Rio 2023: Vitality сыграют с Heroic
ММА19:37
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа19:18
Гол Торреса принес Барселоне победу над Атлетико
Украина19:05
Сборная Украины по хоккею потерпела досадное поражение на старте ЧМ-2023 в дивизионе IB
Киберспорт18:50
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Бокс18:35
Промоутер Джошуа озвучил имя наиболее вероятного ближайшего соперника
Европа18:24
Челси не сомневается в подписании лидера Милана
Украина18:00
УПЛ: Металлист 1925 обыграл Львов, Черноморец взял верх над Кривбассом
Европа17:54
Ньюкасл на своем поле уничтожил Тоттенхэм
Украина17:36
Черноморец одержал волевую победу над Кривбассом в матче с пятью голами
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK