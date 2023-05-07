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Гвоздик - Болотникс: видео нокаута

Украинский боксер одержал досрочную победу. Видео нокаута в бою Александр Гвоздик - Ричард Болотникс.
Сегодня, 08:35
Гвоздик одержал досрочную победу над Болотниксом / Getty Images
Гвоздик одержал досрочную победу над Болотниксом / Getty Images

В ночь на воскресенье, 7 мая, бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (19-1, 15 КО) одержал вторую победу после возобновления карьеры, досрочно завершив поединок с Ричардом Болотниксом (19-7-1, 8 КО).

Бой прошел на арене Akron Stadium в мексиканском городе Гвадалахара в андеркарде поединка Сауль Альварес - Джон Райдер.

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Гвоздик остановил своего латвийского соперника в шестом раунде. Украинский боксер сумел потрясти оппонента, после чего бросился добивать. Болотникс взял колено, поднялся, но не убедил рефери, что сможет продолжать, после чего тот принял решение остановить бой.

Таким образом, Гвоздик одержал победу техническим нокаутом.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Гвоздик - Болотникс:

Отметим, что для Александра Гвоздика эта победа стала 19-й на профессиональном ринге и 15-й досрочной.

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