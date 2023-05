Гвоздик - Болотникс: видео нокаута

В ночь на воскресенье, 7 мая, бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (19-1, 15 КО) одержал вторую победу после возобновления карьеры, досрочно завершив поединок с Ричардом Болотниксом (19-7-1, 8 КО).

Бой прошел на арене Akron Stadium в мексиканском городе Гвадалахара в андеркарде поединка Сауль Альварес - Джон Райдер.

Гвоздик остановил своего латвийского соперника в шестом раунде. Украинский боксер сумел потрясти оппонента, после чего бросился добивать. Болотникс взял колено, поднялся, но не убедил рефери, что сможет продолжать, после чего тот принял решение остановить бой.

Таким образом, Гвоздик одержал победу техническим нокаутом.

Oleksandr Gvozdyk gets the KO win over Ricards Bolotniks... what a start. 💥#CaneloRyder is LIVE on DAZN PPV in the US and Canada and available as part of your regular subscription in selected territories. pic.twitter.com/wLMxMR7aDn