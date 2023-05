Фьюри назвал своего потенциального соперника

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) заявил, что в следующем поединке может встретиться с австралийцем.

По словам британца, он ведет переговоры с Демси Маккином (22-0, 14 KO).

"Макин входит в десятку лучших супертяжеловесов и, безусловно, один из фаворитов. Если бой с Александром Усиком состоится, это будет отличная подготовка, потому что он тоже левша", - отметил Фьюри.

‼️ Tyson Fury has now confirmed that Demsey McKean is a "frontrunner" for his potential next fight in Australia: "McKean’s a top ten heavyweight and definitely one of the frontrunners. If the Oleksandr Usyk fight is happening it'd be great preparation because he's southpaw also." pic.twitter.com/IgoyHPemdH