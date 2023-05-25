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Фьюри назвал своего потенциального соперника

"Цыганский король" проведет бой против одного из лучших боксеров дивизиона.
Сегодня, 14:35
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) заявил, что в следующем поединке может встретиться с австралийцем.

По словам британца, он ведет переговоры с Демси Маккином (22-0, 14 KO).

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"Макин входит в десятку лучших супертяжеловесов и, безусловно, один из фаворитов. Если бой с Александром Усиком состоится, это будет отличная подготовка, потому что он тоже левша", - отметил Фьюри.

Ранее сообщалось, что Фьюри вновь раскритиковал Усика.


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