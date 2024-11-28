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"Это меня очень разозлило": Пушич подвел итоги поражения от ПСВ

Наставник украинской команды взбешен, что команда отдала победу на последних минутах.
Сегодня, 07:25
Марино Пушич / Getty Images
Марино Пушич / Getty Images

Главный тренер Шахтера Марино Пушич высказался по поводу поражения от ПСВ (2:3) в Лиге чемпионов.

Специалист назвал момент, который изменил ход игры и привел к поражению.

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"Сначала была прекрасная игра, но после красной карточки все пошло плохо – и это меня очень разозлило. Если у тебя на одного человека меньше, то это тяжело. Наш голкипер очень хорошо работал, показал великолепную игру, но потом, когда мы получили гол с невозможного угла, я сказал своей команде, что им следует использовать эмоции стадиона. Но это также помогло ПСВ. Мои игроки сделали все, что могли, бились до самого конца, но удаление – это то, что изменило игру.

Заранее мы, конечно, никогда точно не знаем, но с нашей командой люди еще не так хорошо знакомы: мы показали хорошую игру, и в прошлом сезоне мы демонстрировали, на что способны, но уже неуместно об этом говорить. Может, в нашей команде не очень известные игроки, но они себя показывают в игре очень хорошо, вы сами это видите. И я постоянно горжусь ими, потому что мои игроки очень-очень сильно стараются".

Пушич похвалил игру своих подопечных.

"Меня впечатлила игра всех футболистов, всех. И я всегда говорю своим игрокам: команда делает индивидуально лучшими игроков, а не наоборот. И они все были на очень высоком уровне".

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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Источник: ФК Шахтер Донецк

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