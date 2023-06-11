"Я устал": Теофимо Лопес сделал неожиданное заявление после победы над Джошем Тейлором
Бывший абсолютный чемпион легкого дивизиона Теофимо Лопес одержал победу над обладателем титула WBO в первом полусреднем весе Джошем Тейлором и отобрал у него пояс.
После своего триумфа в новой весовой категории 25-летний американский боксер, отвечая на вопрос о дальнейших планах, сделал громкое заявление, сообщив, что его все достало и он может завершить карьеру.
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"Пенсия, чувак. Я типа устал. Мне не платят достаточно денег. Миллион долларов? Убирайтесь на х*р отсюда.
Да, мне нужно взять паузу. Я устал от того, что все на меня наезжают. Я молод, в душе я еще пацан.
Я думаю, что вам всем нужно следить за Девином Хэйни, Шакуром Стивенсоном и Тайсоном Фьюри", - приводит слова Лопеса talkSPORT.
Напомним, что Теофимо Лопес одержал победу над Джошем Тейлором единогласным решением судей.