Мне скучно: экс-оппонент Усика хочет возобновить карьеру

Потенциальный соперник Тони Беллью уже дал свое согласие на поединок.

Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Тони Беллью заявил, что он рассматривает возможность возвращения в бокс.

Английский боец ушел из спорта после поражения от Александра Усика в 2018 году, но теперь он хочет вернуться в возрасте 40 лет.

В Twitter Беллью обратился к чемпиону бриджервейта по версии WBC Лукашу Розански с предложением провести поединок.

"Розански, я думаю, тебе нужен бой, который продлится более четырех раундов. Мне скучно, и я не вижу ничего, что намекало бы на то, что ты можешь сделать это против меня (продержаться 4 раунда)! Что ты думаешь?", - написал Беллью.

Розански принял его предложение, усомнившись, что ветеран сможет столько продержаться.

"Почему бы и нет? Я жду хорошего предложения! Ты уверен, что выдержишь?".

Why not? I'm waiting for a good offer!

Are you sure you can last it?🤔 — Łukasz Różański (@RozanskiBoxi) June 22, 2023

После этого Беллью написал: "Продержусь ли я? Посмотрим".

Last it…. 😂😂🤣🤣😂😂



We’ll see….. 👍 — Tony Bellew (@TonyBellew) June 23, 2023

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На данный момент остается неизвестным, организуют ли боксеры поединок за чемпионство WBC.