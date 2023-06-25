Мне скучно: экс-оппонент Усика хочет возобновить карьеру
Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Тони Беллью заявил, что он рассматривает возможность возвращения в бокс.
Английский боец ушел из спорта после поражения от Александра Усика в 2018 году, но теперь он хочет вернуться в возрасте 40 лет.
В Twitter Беллью обратился к чемпиону бриджервейта по версии WBC Лукашу Розански с предложением провести поединок.
"Розански, я думаю, тебе нужен бой, который продлится более четырех раундов. Мне скучно, и я не вижу ничего, что намекало бы на то, что ты можешь сделать это против меня (продержаться 4 раунда)! Что ты думаешь?", - написал Беллью.
Розански принял его предложение, усомнившись, что ветеран сможет столько продержаться.
"Почему бы и нет? Я жду хорошего предложения! Ты уверен, что выдержишь?".
Why not? I'm waiting for a good offer!— Łukasz Różański (@RozanskiBoxi) June 22, 2023
Are you sure you can last it?🤔
После этого Беллью написал: "Продержусь ли я? Посмотрим".
Last it…. 😂😂🤣🤣😂😂— Tony Bellew (@TonyBellew) June 23, 2023
We’ll see….. 👍
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На данный момент остается неизвестным, организуют ли боксеры поединок за чемпионство WBC.