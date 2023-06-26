Уайлдер призвал Руиса принять бой

Экс-чемпион в сверхтяжелом весе Деонтей Уайлдер лично призвал другого экс-чемпиона Энди Руиса принять бой.

Соотвествующий шортс появился на Youtube-канале FightHype, где боксер лично обратился к потенциальному сопернику.

"Время для игры, приятель. Давай устроим этот бой. Мы предложили тебе чертовски много денег. Единственное, чего я не хочу, чтобы ты позволял сейчас другим указывать, как развивать твою карьеру. У тебя есть лишь короткий промежуток времени.

Ты должен взять на себя ответственность как мужчина, потому что если ты сейчас позволишь другим диктовать, что тебе делать, то у тебя не будет ничего, ноль, ты окажешься на мели, чувак.

Подумай об этом, бро. Давай сделаем это. Давай подпишем контракт и проведем бой. Мне надоело сидеть и ждать. Давай дадим людям то, что они просят и чего они хотят. Мяч на твоей стороне. Давай устроим это. Вскоре увидимся", - сказал Уайлдер.

Ранее, напомним, Энди Руис подтвердил, что не против сразиться против Уайлдера.