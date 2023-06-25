"Мы идем": Руис ответил на вызов Уайлдера на бой

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис ответил на призыв еще одного экс-обладателя титула в дивизионе Деонтея Уайлдера встретиться в ринге.

Американский боксер дал понять, что готов выйти на бой, и переговоры по поводу поединка ведутся.

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"Мы готовимся. Ребята, убедитесь, что вы настроены. Грядут великие дела. Уайлдер, мы идем, чувак. Мы как раз ведем переговоры", - приводит слова Руиса Boxing Social.

Отметим, что в потенциальном поединке между Уайлдером и Руисом должен определиться обязательный претендент на пояс WBC, которым сейчас владеет Тайсон Фьюри.

Ранее Деонтей Уайлдер подтвердил намерение устроить бой с Энтони Джошуа.