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"Мяч на твоей стороне": Тренер Уайлдера призвал Руиса принять бой

Американский боксер предложил соотечественнику встретиться в ринге.
Сегодня, 13:05
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, сообщил, что они предложили поединок еще одному экс-обладателю титулов в дивизионе Энди Руису.

Наставник "Бронзового бомбардировщика" в своем Instagram оставил послание потенциальному сопернику, призвав того принять бой.

"Время истекло: мы сделали нашу часть работы и отправили чертовски хорошее предложение. Энди Руис, теперь мяч на твоей стороне. Давай подпишем контракт и поставим печать", - написал Скотт.

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В свою очередь сам Уайлдер в комментариях также поддержал своего тренера.

"Вперед. Бомбсквад", - написал американский боксер.

Ранее сообщалось, что Деонтей Уайлдер подписал контракт с промоутерской компанией, с которой начал сотрудничать Александр Усик.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энди Руис Деонтей Уайлдер Малик Скотт

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