"Мяч на твоей стороне": Тренер Уайлдера призвал Руиса принять бой
Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, сообщил, что они предложили поединок еще одному экс-обладателю титулов в дивизионе Энди Руису.
Наставник "Бронзового бомбардировщика" в своем Instagram оставил послание потенциальному сопернику, призвав того принять бой.
"Время истекло: мы сделали нашу часть работы и отправили чертовски хорошее предложение. Энди Руис, теперь мяч на твоей стороне. Давай подпишем контракт и поставим печать", - написал Скотт.
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В свою очередь сам Уайлдер в комментариях также поддержал своего тренера.
"Вперед. Бомбсквад", - написал американский боксер.
Ранее сообщалось, что Деонтей Уайлдер подписал контракт с промоутерской компанией, с которой начал сотрудничать Александр Усик.