"Энди уничтожит его": Отец Руиса уверен, что его сын легко победит Уайлдера

Энди Руис-старший поделился мыслями о возможном бое своего сына против Деонтея Уайлдера.

По словам американца, "бронзовый бомбардировщик" будет уничтожен, если поединок состоится.

"Энди уничтожит Уайлдера. Точно так же, как он побил Джошуа в первом бою, он уничтожит Уайлдера. Это будет та же история. Фьюри избил Уайлдера, а Энди побьет его еще жестче. Энди удосрочит Деонтея.

Когда я говорил с Элом Хэймоном, мы обсуждали, что бой мог бы состояться в ноябре или декабре. Изначально мы планировали подраться 30 сентября, но это слишком рано. К тому же в этом месяце будет бой Канело и большой турнир UFC. У Уайлдера почти закончилось время. Какие варианты у него есть? Подраться с Фрэнком Санчесом? Этот бой не продастся. Побиться с Фьюри или Усиком? Этого не произойдет. Так что какие еще варианты, помимо Энди, есть у Уайлдера?" - сказал Руис-старший сайту ProBoxTV.

Напомним, ранее Деонтей Уайлдер призвал Руиса-младшего принять бой.