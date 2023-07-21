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Экс-чемпион мира в полусреднем весе был исключен из мирового рейтинга

Конор Бенн слишком долго не появляется на боксерском ринге.
Сегодня, 14:27
Конор Бенн / Getty Images
Конор Бенн / Getty Images

Бывший чемпион мира в полусреднем весе по версии WBC Конор Бенн был исключен из мирового рейтинга, сообщает Sky Sports.

Его повторное включение в рейтинг WBC вызвало споры, поскольку Бенн до сих пор публично не урегулировал свою позицию с Антидопинговым агентством Великобритании (UKAD) и не восстановил британскую боксерскую лицензию после неудачных допинг-тестов в прошлом году.

UKAD временно отстранил Бенна от участия в боях после того, как он дважды дал положительный результат на кломифен перед возможным боем против Криса Юбэнка-младшего в 2022 году.

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Но теперь WBC исключил его из своего рейтинга из-за того, что он не боксировал на протяжении 15 месяцев, а дата его возвращения на ринг еще не определена.

Стоит отметить, что Конор Бенн последний раз выходил на бой в апреле 2022 года в противостоянии с Крисом ван Херденом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBC

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