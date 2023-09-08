Фьюри изъявил желание подраться с легендарным чемпионом UFC

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вызвал на бой чемпиона UFC Джона Джонса.

"Я думаю только о больших боях: Фрэнсис Нганну и Джон Джонс. Я хочу испытаний, мне не нужна легкая жертва. Эти боксеры – бездельники".

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"Я уже зарекомендовал себя как лучшего. Теперь я собираюсь доказать, что я лучший боец, который когда-либо жил", – сказал Фьюри в интервью iFL TV.

Напомним, 28 октября в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, состоится поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

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