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Фьюри изъявил желание подраться с легендарным чемпионом UFC

"Цыганский король" решил затронуть Боунса.
Вчера, 22:50
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вызвал на бой чемпиона UFC Джона Джонса. 

"Я думаю только о больших боях: Фрэнсис Нганну и Джон Джонс. Я хочу испытаний, мне не нужна легкая жертва. Эти боксеры – бездельники".

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"Я уже зарекомендовал себя как лучшего. Теперь я собираюсь доказать, что я лучший боец, который когда-либо жил", – сказал Фьюри в интервью iFL TV.

Напомним, 28 октября в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, состоится поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

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