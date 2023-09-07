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Фьюри заявил о намерении подраться с Нганну по правилам ММА

Британец готов принять другие правила.
Вчера, 21:50
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри заявил, что хочет подраться с Фрэнсисом Нганну по правилам ММА. 

"Я бы хотел подраться с ним в клетке. Думаю, что смогу победить его. Он не разбирается в джиу-джитсу, не умеет бороться".

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"У него хороший удар, но в стойке я лучше. В этих маленьких перчатках я вырублю его за считаные секунды", – заявил Фьюри в интервью ESPN MMA.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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