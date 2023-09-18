Тайсон Фьюри в седьмой раз стал отцом

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) в седьмой раз стал отцом.

"Цыганский король" опубликовал пост в Instagram, в котором сообщил, что у него и его жены родился сын.

У супругов уже три дочери – Афина, Венесуэла и Валенсия, а также трое сыновей – Принц Тайсон Фьюри II, Принц Адонис Амазия и Принц Джон Джеймс.

Ранее сообщалось, что промоутер Фьюри назвал главную проблему организации боя Тайсона с Усиком.

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