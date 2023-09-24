iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Чжилей - Джойс: лучшие моменты боя - видео

Китайский боксер одержал досрочную победу. Лучшие моменты боя Чжан Чжилей - Джо Джойс.
Сегодня, 11:50
Чжилей - Джойс: видео лучших моментов боя / Getty Images
Чжилей - Джойс: видео лучших моментов боя / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) одержал досрочную победу в реванше против Джо Джойса (15-2, 14 KO).

Повторный поединок китайца и британца состоялся на OVO Wembley Arena в Лондоне, возглавив вечер бокса от промоутерской компании Queensberry Promotions.

Читай также: Повторный триумф: Чжилей ярко уложил Джойса в реванше

После не особо активного начала боя Чжилей со второй трехминутки принялся захватывать инициативу, донося больше точных и силовых ударов. Джойс же начал много пропускать, как и в их первом противостоянии.

По таком ходу поединка китайскому боксеру удалось добить своего соперника уже в третьем раунде, поймав правым хуком в челюсть. Британец рухнул на канвас, тяжело пытался подняться, но не успел сделать это в отведенное время, проиграв нокаутом.

Смотрите видео лучших моментов боя Чжилей - Джойс:

Первый бой между Чжилеем и Джойсом состоялся в апреле этого года и тогда китаец одолел оппонента техническим нокаутом в шестом раунде, когда врач посоветовал остановить поединок из-за огромной гематомы под глазом у британца.

Напомним, что Чжилей после победы над Джойсом в реванше бросил вызов обладателю титула WBC Тайсону Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: видео боя Джо Джойс видео лучших моментов боя видео лучших моментов Чжан Чжилей

Статьи по теме

"Путь назад будет долгим": Промоутер Джойса сделал заявление о его будущем "Путь назад будет долгим": Промоутер Джойса сделал заявление о его будущем
"Боксерская груша": Промоутер оценил выступление Джойса в реванше с Чжилеем "Боксерская груша": Промоутер оценил выступление Джойса в реванше с Чжилеем
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу
Арендованный у Динамо украинец отметился очередным ассистом в европейском чемпионате Арендованный у Динамо украинец отметился очередным ассистом в европейском чемпионате
Помочь журналистам

Видео

Чжилей эффектным нокаутом победил Джойса в реванше: видео лучших моментов боя
Чжилей эффектным нокаутом победил Джойса в реванше: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров

Последние новости

Украина15:53
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу
Украина15:38
Арендованный у Динамо украинец отметился очередным ассистом в европейском чемпионате
Футбол15:27
Забарный с первых минут сыграет против Брайтона
Европа15:19
Мудрик выйдет с первых минут на матч Челси против Астон Виллы
Европа15:13
Зинченко - в старте на северо-лондонское дерби
Европа15:05
"Мы уже сломали его": фанаты Челси смеются с "лимонной" теории успеха Почеттино
Бокс14:58
"Путь назад будет долгим": Промоутер Джойса сделал заявление о его будущем
Украина14:45
Заря - Днепр-1: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Бокс14:36
"Боксерская груша": Промоутер оценил выступление Джойса в реванше с Чжилеем
Европа14:34
Звезда Манчестер Юнайтед попала в аварию после победного матча с Бернли
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK