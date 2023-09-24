Чжилей - Джойс: лучшие моменты боя - видео

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) одержал досрочную победу в реванше против Джо Джойса (15-2, 14 KO).

Повторный поединок китайца и британца состоялся на OVO Wembley Arena в Лондоне, возглавив вечер бокса от промоутерской компании Queensberry Promotions.

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После не особо активного начала боя Чжилей со второй трехминутки принялся захватывать инициативу, донося больше точных и силовых ударов. Джойс же начал много пропускать, как и в их первом противостоянии.

По таком ходу поединка китайскому боксеру удалось добить своего соперника уже в третьем раунде, поймав правым хуком в челюсть. Британец рухнул на канвас, тяжело пытался подняться, но не успел сделать это в отведенное время, проиграв нокаутом.

Смотрите видео лучших моментов боя Чжилей - Джойс:

Первый бой между Чжилеем и Джойсом состоялся в апреле этого года и тогда китаец одолел оппонента техническим нокаутом в шестом раунде, когда врач посоветовал остановить поединок из-за огромной гематомы под глазом у британца.

Напомним, что Чжилей после победы над Джойсом в реванше бросил вызов обладателю титула WBC Тайсону Фьюри.

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