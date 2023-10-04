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Фроч объяснил, почему Усик не победит Фьюри

Эксперт сравнил параметры боксеров.
Сегодня, 21:33
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира Карл Фроч считает, что обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри победит чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам специалиста, боксеры обладают отличными навыками, однако украинец не сможет противостоять большим габаритам "Цыганского короля".

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"Это будет очень-очень сложный бой. Усик хорош, технически оснащен и великолепен. Он бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, золотой призер Олимпиады. Усик перешел в хэвивейт, и мы видели, что он дважды сделал с Энтони Джошуа. Недавно он победил Даниэля Дюбуа. Несмотря на противоречивый удар ниже пояса, он в итоге сделал свое дело.

Это тяжелый бой для Усика, потому что Фьюри очень большой. Он человек-гора. Какой у него рост? 210 сантиметров? Может быть, сейчас он уменьшился до 207 см, поскольку стал старше и шире. Ему тяжеловато держать вес, но Фьюри очень большой и хороший, легкий на ногах, с быстрыми руками. Потрясающий боксер, невероятный ум. Я просто думаю, что Фьюри окажется не по зубам Усику", - сказал Фроч на своем подкасте.

Ранее сообщалось, что Хргович намерен подать в суд на Усика.

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