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Менеджер рассказал, когда Чжилей может получить титульный бой

Представитель китайского супертяжеловеса поделился его планами.
Сегодня, 12:04
Чжан Чжилей / Getty Images
Чжан Чжилей / Getty Images

Терри Лейн, менеджер обладателя временного титула WBO в супертяжелом весе Чжана Чжилея, поделился мыслями о будущем своего клиента.

Представитель китайского боксера считает, что его подопечный еще нескоро может получить титульный бой, поскольку чемпионы дивизиона Тайсон Фьюри и Александр Усик связаны контрактными обязательствами.

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"Есть громкие имена и большие возможности, но этим парням придется драться между собой. К сожалению, Фьюри и Усик связаны контрактом, и только Бог знает, насколько это все затянется. У парней есть пункт о реванше с обеих сторон. Получим ли мы шанс встретиться с одним из них в следующем году? Я думаю, что это все может затянуться до 2025 года.

Послушайте, мы в режиме ожидания, но Чжан не хочет ждать. Он боец и хочет драться. Чжилей хочет дать фанатам то, чего они ожидают. Поэтому сейчас рассматриваем план Б, В и Г", - приводит слова Лейна ProBoxTV.

Ранее Чжан Чжилей оценил вероятность проведения боя с Энтони Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Чжан Чжилей

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