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"Нет времени оглядываться назад": Арум высказался о завершении промоутерской карьеры

91-летний функционер поделился планами на будущее.
Сегодня, 17:22
Боб Арум / Getty Images
Боб Арум / Getty Images

Легендарный промоутер Боб Арум высказался о вероятности завершения карьеры.

По словам 91-летнего главы компании Top Rank, он не собирается уходить на пенсию и намерен продолжать свою деятельность.

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"В общении со мной людям больше нравится слушать о прошлом, потому что они очарованы историей этого спорта, но я больше люблю говорить о настоящем. Для меня большое удовольствие говорить о текущих события. О том, что происходит сейчас и будет происходить в ближайшем будущем.

Каким словом я могу охарактеризовать свою карьеру? Не знаю, подойдет ли слово "гордость". Я хожу на все мероприятия Top Rank. Ко мне подходят очень много людей, называют меня "иконой бокса" и все такое. На самом деле мне это не очень нравится. Просто если вы постоянно заняты делом, то у вас нет времени оглядываться назад. Я больше смотрю на то, что собираюсь сделать в будущем.

Это еще одна причина, почему я никогда не уйду на пенсию. Я не хочу стать одним из тех людей, которые смотрят назад и рассказывают, что они сделали. Я бы предпочел строить планы на сегодня и на завтра", - приводит слова Арума Pro Box TV.

Ранее Арум сообщил, когда состоится бой Ломаченко - Стивенсон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боб Арум

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