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Промоутер Фьюри: Уверен, что Тайсон будет в лучшей форме против Усика

Представитель британца считает, что не стоит делать выводы из поединка с Нганну.
Сегодня, 20:42
Тайсон Фьюри и Боб Арум / Getty Images
Тайсон Фьюри и Боб Арум / Getty Images

Промоутер Боб Арум, представляющий интересы чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился ожиданиями от объединительного боя против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам представителя британского боксера, его подопечный будет гораздо лучше готов ко встрече с украинцем, чем к предыдущему поединку против Фрэнсиса Нганну.

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"Нганну показал, что он очень талантлив. У Тайсона не было материалов о нем, потому что Фрэнсис никогда не проводил профессиональных боксерских поединков.

Бой с Усиком - это совсем другое, потому что у них много материалов и видео о нем. Я думаю, что Тайсон будет гораздо лучше подготовлен против Усика, чем против Нганну.

Я очень уверен в Тайсоне. Он отличный спортсмен, и он будет в лучшей форме против Усика. Я действительно верю, что бой Фьюри против Усика станет классическим поединком", - приводит слова Арума Boxing Scene.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее менеджер Фьюри спрогнозировал, за сколько раундов тот остановит Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Боб Арум

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