"Убегают от меня": Чжилей назвал четырех желаемых соперников

Обладатель временного титула WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей высказался о своем будущем.

По словам китайского боксера, он хочет выйти в ринг с лучшими бойцами дивизиона.

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"Я всегда хотел заполучить имена из большой четвертки. Тайсон Фьюри, Александр Усик, Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа, но они не хотят драться со мной. Они убегают от меня", - приводит слова Чжилея talkSPORT.

Ранее менеджер рассказал, когда Чжилей может получить титульный бой.

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