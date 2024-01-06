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Уайлдер может встретиться с Чжилеем в андеркарде боя Джошуа - Нганну

В рамках очередного вечера бокса в Саудовской Аравии планируют еще один большой поединок.
Сегодня, 08:52
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер может снова выступить в рамках одного боксерского шоу с Энтони Джошуа, который в ближайшем поединке будет драться с Фрэнсисом Нганну.

Соперником "Бронзового бомбардировщика" во время боксерского шоу, которое предварительно планируют провести 8 марта в Саудовской Аравии, должен стать обладателя временного титула WBO в хэвивейте Чжан Чжилей.

Изначально не было известно, выступят ли американец и китаец в разных поединках или же подерутся друг против друга, но менеджер Чжилея Терри Лейн подтвердил, что ведутся переговоры именно об очной встрече в ринге, а его клиент уже начал подготовку.

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"Думаю, это то, что мы сделаем. Сегодня события развиваются очень стремительно. Чжилей сообщил нам, что хочет этого поединка. Сейчас он вернулся в зал, потому что хочет встретиться с Деонтеем Уайлдером. Мы думаем, что это будет отличный бой", - приводит слова Лейна ProBoxTV.

Ранее Чжилей заявил, что Джошуа побоялся выйти против него в ринг.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деонтей Уайлдер Чжан Чжилей

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