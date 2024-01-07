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Чжилей рассказал, что станет определяющим для Фьюри в бою с Усиком

Китаец выделил основной фактор, который может поспособствовать успеху британца.
Сегодня, 19:29
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Обладатель временного титула WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей поделился мыслями о будущем объединительном бое между чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, которому принадлежат пояса WBA, WBO и IBF.

По мнению китайца, определяющим для британского боксера станет то, насколько серьезно он подготовится - если он подойдет к поединку с украинцем, как к противостоянию с Фрэнсисом Нганну, его ждут проблемы.

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"Я думаю, что все зависит от тренировочного лагеря и подготовки Тайсона Фьюри перед этим боем. Если он подготовится так же, как к поединку с Нганну, то его ждет очень тяжелый и долгий вечер", - сказал Чжилей в комментарии Boxing News.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Тайсона Фьюри рассказал, когда может состояться бой с Энтони Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Чжан Чжилей

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