Промоутер Фьюри рассказал, когда может состояться бой с Джошуа

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мыслями о возможном бое против бывшего чемпиона Энтони Джошуа.

Представитель "Цыганского короля" предположил, что, возможно, этот поединок удастся организовать в конце этого года.

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"Возможно, в этом году мы наконец-то увидим поединок Тайсона Фьюри против Энтони Джошуа. Конечно, на данный момент у парней есть свои планы. У Тайсона важное дело - бой за бесспорный титул против Александр Усика 17 февраля. Это противостояние, скорей всего, приведет к бою-реваншу.

Мы видим, что супертяжелый дивизион сейчас стал намного активней. Так почему бы нам не провести бой Фьюри - Джошуа в конце года? Я верю, что Саудовская Аравия станет домом для многих супертяжеловесов в течение года или около того. Так что нас ждет много интригующих событий", - приводит слова Уоррена Daily Star.

Напомним, ранее промоутер Энтони Джошуа объявил о бое против Фрэнсиса Нганну.

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