"Я обладаю силой, чтобы побеждать стильно": Чжилей предсказал исход боя с Паркером

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей поделился ожиданиями от боя против Джозефа Паркера.

Китайский боксер выразил уверенность, что способен одержать победу нокаутом.

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"У меня нет сомнений, что наш бой будет захватывающим и, возможно, самым захватывающим в этом вечере бокса. При обычных обстоятельствах наш поединок возглавил бы это боксерское шоу. Но эти турниры в Саудовской Аравии настолько удивительные, что я просто счастлив принять участие в одном из них.

Бой против Паркера будет отличаться от поединка против Джойса. Моя подготовка, подход и план будут другими. Паркер отлично выступил против Деонтея Уайлдера, но в боксе может случиться, что угодно. Я жду тяжелого противостояния, но ожидаю победу нокаутом. Я обладаю силой, чтобы побеждать стильно", - приводит слова Чжилея Boxing Scene.

Напомним, что бой Чжилей - Паркер состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в рамках вечера бокса, главным событием которого будет поединок Энтони Джошуа против Фрэнсиса Нганну.

Ранее Чжилей назвал фактор, который определит победителя боя Усик - Фьюри.

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