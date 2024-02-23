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Чжилей предположил, мог ли Фьюри специально получить травму перед боем с Усиком

Китайский боксер оценил рассечение британца.
Сегодня, 15:05
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей высказался о рассечении у обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, из-за которого был перенесен его бой против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Китайский боксер не стал утверждать, что британец мог сам себя порезать, но отметил, что понимает, что во время спаррингов может произойти все что угодно.

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"У людей есть разные предположения и разные мнения. Но лично я, не зная о том, что на самом деле случилось, из своего личного опыта понимаю, что в спарринге может произойти все что угодно. Когда ты готовишься к бою и проводишь спарринги, ты можешь получить рассечение. Так что посмотрим. Однажды мы все узнаем.

Тайсон Фьюри болтает и меняется на ходу. Я не говорю, что он сам порезал себя, но есть слишком много переменных в отношении этого боя 18 мая, и произойти может все что угодно", - сказал Чжилей в комментарии iFL TV.

Ранее отец Фьюри заверил, что бой с Усиком больше не будет сорван.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Чжан Чжилей

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