"Скоро увидимся": Чжилей обратился к Паркеру после поражения

Китаец и новозеландец должны будут провести реванш.

Бывший обладатель временного пояса WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей прокомментировал свое поражение в бою с Джозефом Паркером, который отобрал у него титул.

Китайский боксер поздравил соперника с победой и заявил, что ждет реванша.

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"Поздравляю Паркера, в этот вечер ты был лучшим. Было приятно разделить с тобой ринг.

Мы должны снова встретиться, но я рад, что мы оба вышли из ринга здоровыми.

Благодарен Саудовской Аравии, Турки Аль аш-Шейху, Queensberry Promotions, Фрэнку Уоррену, DAZN Boxing за прекрасную возможность. Скоро увидимся", - написал Чжилей в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Паркер - Чжилей.

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