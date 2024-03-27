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Беллью - об Усике: Никто не ожидал, что он сделает то, что он сделал в супертяжелом весе

Украинец удивил своим перфомансом весь мир бокса.
Сегодня, 18:49
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира по боксу Тони Беллью поделился мнением о предстоящем поединке Тайсона Фьюри и Александра Усика.

"Это будет увлекательно, хотя, думаю, смотреть будет не очень приятно, но Александр Усик добьется победы. Я надеюсь, что его не ограбят, потому что если он одержит победу решением, я считаю, что это будет самая большая серия среди всех бойцов, которых я видел.

Он сразился с каждым чемпионом на чужой территории и объединил дивизион. Он делал это в крузервейте. Он пришел на территорию чемпиона в супертяжелом весе и победил его на его территории".

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"Он собирается победить Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии, несмотря ни на что, поговорим об истории об аутсайдере.

Не поймите меня неправильно, он не такой уж аутсайдер, потому что я знаю, насколько он хорош, я был в ринге с ним. Но никто не ожидал, что он сделает то, что он сделал в супертяжелом весе, включая меня", - сказал Беллью в интервью Boxing Social.

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Беллью Александр Усик

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