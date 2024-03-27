Беллью назвал главный недостаток Фьюри, которым может воспользоваться Усик

Британский тяжеловес Тони Беллью высказался о поединке чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам эксперта, украинец имеет преимущество в технике и скорости.

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"На техническом уровне Тайсон Фьюри всегда испытывал трудности с меньшими бойцами, которые хорошо двигаются и ужасен в противостоянии контр-ударам. Если вы отходите и хорошо обороняетесь против Фьюри, он теряется.

Полный новичок в боксе Фрэнсис Нганну, когда отступал, у Тайсона Фьюри возникали проблемы. Он довел до истерики чемпиона мира. Это безумие. Некоторое даже думали, что Фрэнсис победил", - приводит слова Тони Boxing Social.

Бой Усик - Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее Беллью назвал единственный шанс, благодаря которому Фьюри победит Усика.

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