Беллью назвал главный недостаток Фьюри, которым может воспользоваться Усик
Британский тяжеловес Тони Беллью высказался о поединке чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.
По словам эксперта, украинец имеет преимущество в технике и скорости.
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"На техническом уровне Тайсон Фьюри всегда испытывал трудности с меньшими бойцами, которые хорошо двигаются и ужасен в противостоянии контр-ударам. Если вы отходите и хорошо обороняетесь против Фьюри, он теряется.
Полный новичок в боксе Фрэнсис Нганну, когда отступал, у Тайсона Фьюри возникали проблемы. Он довел до истерики чемпиона мира. Это безумие. Некоторое даже думали, что Фрэнсис победил", - приводит слова Тони Boxing Social.
Бой Усик - Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.
Ранее Беллью назвал единственный шанс, благодаря которому Фьюри победит Усика.
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