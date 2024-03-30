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"Он осознает масштаб": Беллью оценил форму Фьюри перед боем с Усиком

Экс-чемпион предположил, будет ли британец готов к поединку с украинцем.
Сегодня, 14:28
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Экс-чемпион и бывший соперник обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Тони Беллью поделился мыслями о его будущем оппоненте чемпионе по версии WBC Тайсоне Фьюри.

По его мнению, британский боксер осознает всю важность грядущего события и будет к поединку в своей лучшей форме.

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"Я все еще думаю, что Тайсон не должным образом воспринял Фрэнсиса Нганну. Если быть честным, это был своего рода цирк. Фьюри просто увлекся всем этим. Сейчас он в отличной форме. Да, он был в последнем бою на настиле ринга, как и во многих других, но Тайсон понимает, что стоит на кону боя с Александром Усиком.

Фьюри понимает, что может стать первым абсолютным чемпионом мира со времен Леннокса Льюиса, когда он побил Эвандера Холифилда. Поэтому Тайсон осознает масштаб этого события и подготовится соответствующим образом. Он будет готов к бою 18 мая, потому что в случае победы по праву займет место среди величайших бойцов всех времен", - приводит слова Беллью Boxing Social.

Напомним, что бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Фьюри также оценил его готовность к бою с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Беллью Тайсон Фьюри Александр Усик

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