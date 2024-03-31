Победа Богачука над Мендозой в обзоре боя за звание временного чемпиона мира по версии WBC

В ночь на воскресенье, 31 марта, в американском Лас-Вегасе состоялся титульный поединок за звание временного чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBC.

На одном ринге сошлись украинец Сергей Богачук и бывший обладатель данного чемпионского пояса Брайан Мендоза.

С самого же начала боя Богачук завладел инициативой, но Мендоза не забывал отвечать контратаками, которые были довольно действенными.

Вскоре 28-летний уроженец Винницы разбил сопернику нос, однако инициатива переходила от одного бойца к другому. Но несмотря на это Богачук победил единогласным решением судей и стал временным чемпионом дивизиона.

Видео боя Богачук - Мендоза:

Напомним, что той же ночью в Болгарии состоялся еще один поединок при участии украинского боксера - Игорь Шевадзуцкий противостоял Кубрату Пулеву.

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